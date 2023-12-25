VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç'tan şehit ailelerine suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş 2024 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı
Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesine 131 ölü ve 209 yaralı getirildi
2024 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
25 Aralık 2023 Pazartesi 23:21:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 23:21:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş 2024 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2024 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : bütçe kabulü TBMM genel kurulu 2024 bütçesi
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX