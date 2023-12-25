TBMM Başkanı Kurtulmuş 2024 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Kaynak: AA
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2024 yılı bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2024 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
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