TB3 ikinci testi de tamamladı: Adım Adım Mavi Vatan'a

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı 2. kez gökyüzüyle buluştu. Bayraktar TB3 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar TB3'ün 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar paylaşımına, "Adım adım Mavi Vatan'a..." notunu düştü.