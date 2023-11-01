TB3 ikinci testi de tamamladı: Adım Adım Mavi Vatan'a
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı 2. kez gökyüzüyle buluştu. Bayraktar TB3 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı.
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar TB3'ün 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Bayraktar paylaşımına, "Adım adım Mavi Vatan'a..." notunu düştü.
#BayraktarTB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 1, 2023
Adım adım Mavi Vatan'a...������#BayraktarTB3 2nd Flight Test ✈️⚓️��#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/2FdOCwTf06
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