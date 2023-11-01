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01 Kasım 2023 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 16:17:00

TB3 ikinci testi de tamamladı: Adım Adım Mavi Vatan'a

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı 2. kez gökyüzüyle buluştu. Bayraktar TB3 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar TB3'ün 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar paylaşımına, "Adım adım Mavi Vatan'a..." notunu düştü.

Etiketler : tb3 baykar test mavi vatan
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