Tayvanlı arama-kurtarma ekibi enkazda 'Dinlenmek yok' parolasıyla hayat kurtarmak için çalıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için binlerce kilometre uzaktan gelerek büyük mücadelelerle birçok kişinin hayatını kurtaran Tayvan arama kurtarma ekibinin yaşadıklarını, tercümanları Elif Yi Ying Wang anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından dünyanın birçok ülkesi, deprem bölgelerine yardım için adeta seferber oldu.

Komşu ülkelerin yanı sıra, Türkiye'ye en uzak ülkelerden Tayvan da Türkiye'nin çağrılarına çok hızlı yanıt verdi. Depremin ilk günü yola çıkan Tayvanlı arama kurtarma ekibi, yaklaşık 15 saatlik hava ve kara yolculuğunun ardından Adıyaman'a gitti.

Doktor, hemşire ve teknik uzmandan oluşan 130 kişilik ekibe 5 arama kurtarma köpeği de eşlik etti.

İstanbul'da yaşayan tercüman Elif Yi Ying Wang, Tayvan'ın Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri ile iletişime geçerek, ekibe tercümanlık yapmak istediğini bildirdi. Wang, gerekli iletişimi sağladıktan sonra arkadaşlarının topladığı yardımları yüklediği arabasıyla yanına komşusunu da alarak Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Yaklaşık 23 saat sonra bu kentte Tayvanlı arama kurtarma ekibiyle buluşan Wang, Adıyaman'da kaldığı süreçte Tayvan ekibinin yaşadıklarını, AA muhabirine anlattı.

"EKİBİN İLK SÖZLERİ, 'DİNLENMEK YOK' OLDU"



İstanbul'dan sonra ulaştığı Ankara'da, benzin almak için 2 saat beklediğini, karlı bir yolda devam eden yolculuğun ardından insanların bölgeye akın etmesi nedeniyle Adana'dan sonra trafikte yoğunluk yaşandığını aktaran Elif Yi Ying Wang, "Bütün Türkiye oraya gidiyordu. O kadar çok duygulandım ki..." dedi.

Elif, uzun süren yolculuğun ardından Tayvanlı arama kurtarma ekibiyle buluştuğunu belirterek, "Ekibin ilk sözleri, 'Dinlenmek yok hemen çıkıyoruz. Biz buraya, bunun için geldik. Biz ne iş yapabiliriz? Boş kalmayalım.' oldu. Ekip, Adıyaman'da farklı bölgelerde çalıştı. Ekipten bir kişi 34 saat aralıksız çalıştığını söyledi. 'Çok değil mi?' dedim? 'Her sokakta o kadar kişi vardı ki kıyamadım. Bunun için geldik.' dedi. Sonra ikinci grup geldi. 30 kişilik bir başka grup kuruldu. 24 saat çalıştılar. İnanılmaz bir şey. Yorulsalar da devam ettiler." diye konuştu.

Tayvanlı ekibin Türk yemeklerini çok sevdiğini dile getiren Elif, "Gelen yemeklere şaşırdılar ve çorbaları içtiler. İnsanlar kocaman kocaman tencerelerle yemek getirdiler. O kadar duygulandık ki..." ifadelerini kullandı.

Tercüman Elif, Tayvanlı arama kurtarma ekibinin depremzedelerle de Türk ekiplerle de çok iyi anlaştığını belirtti.

İnsanların, sürekli Tavyanlı ekibin önünü "Allah razı olsun", "Teşekkür ederiz" diyerek kestiğini, Tayvanlı ekibin de Türkçe "Allah korusun" ve "Allah yardımcınız olsun" demeyi öğrendiğini aktaran tercüman, kendisinin de bu anlarda çok duygulandığını söyledi.

"İNSANLARA YÜK OLMAMAK İÇİN YEMEKLERİNİ BİLE KENDİLERİ GETİRMİŞ"



Elif, Tayvanlı arama kurtarma ekibine ilişkin gözlemlerini de şu sözlerle anlattı:

"Ekip çok profesyoneldi. Kimin ne yapacağı belliydi. Her şey sistemliydi. Her şeylerini kendileri getirmişler. Buradaki insanlara yük olmamak için yemeklerini bile kendileri getirmiş. Kendi doktorları ve hemşireleri de vardı. Arama kurtarma yaparken yaralanan Türklerin de tedavilerini yaptılar. Çok ince düşünüyorlar. Lavabolarını bile getirmişler. "

Tayvanlı ekibin kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu kaydeden Elif, birçoğunun "Bir daha Türkiye'ye gelmek istiyoruz ama gezmek istiyoruz. Söz bir sene içinde tekrar geleceğiz." dediğini aktardı.