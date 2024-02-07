VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremde bacağı kesilen Aysima'nın eğitim talebi yerine getirildi
Bakan Özhaseki 'nerede bu evler?' diyenlere seslendi: Gelsinler ben birebir gezdireceğim
İsveç Kur'an-ı Kerim yakan Momika'yı sınır dışı edecek
Bakan Yerlikaya: Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutun yapımı hızla sürüyor
ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde üstüne müjde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kazakistan'ın yeni Başbakanı Bektenov'a tebrik telefonu
07 Şubat 2024 Çarşamba 15:39:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 15:39:00

Taylandlı Lapudom Müslüman oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesine gelin olarak gelen Taylandlı Phakchıra Lapudom, İslam'ı seçti.

İlçede yaşayan Bayram Keskin ile bir süre önce tanışan Lapudom, evlilik kararı aldı.

Evlendikten sonra Ordu'da yaşamaya başlayan Lapudom, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

İl Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Taylandlı kadın için ihtida töreni düzenlendi.

Müftü İsmail Çiçek'ten İslam hakkında bilgi alan Lapudom, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Çiçek, "Oya" ismini alan kadına ihtida belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Etiketler : ordu tayland müslüman
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX