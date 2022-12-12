Tayfun mesajı Yunanistan'ı korkuttu: "Atina'yı vurur diyor, vuracak tabii"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği Samsun'da, Yunanistan'ı korkutan "Tayfun" mesajı gönderdi.

Savunma sanayinin şu anda yüzde 80'ninin yerli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

Savunma sanayiine yapılan yatırımlar, uzay alanında yapılacak yatırımların habercisi midir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Uzay alanındaki çalışmayla alakalı, uzaya bir Türk'ün gönderilmesi çalışmamız vardı. Bununla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız şu anda gitmeye hak kazanan arkadaşları bana getirdi, görüştük. Ve bunların içerisinden bir tanesini uzaya göndereceğiz. Ve ilk adımı böylece atmış olacağız

Uzay bilimleriyle alakalı gerek TUSAŞ, gerek Baykar'ın attığı adımlarla Türkiye'nin hızlı bir gelişme içinde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesela Bulgaristan Cumhurbaşkanı ülkemizdeydi. Baykar'ı ziyaret etti, gezdi. Kendisiyle yaptığımız toplantıda nasıl buldun diye sordum. 'Şu anda Türkiye savunma sanayinde İHA'larla, SİHA'larla, Akıncılar ile adeta bir devrim yapıyor, acaba beraber çalışamaz mıyız?' dedi. 'Bu özel sektör, bizim değil. Kendileriyle görüşmek suretiyle böyle bir adım atmaya yanaşırlar mı yanaşamazlar mı özel sektör kendisi karar verir. Türkiye olarak bizler de sizlerle birlikte adım atmaya her zaman varız.' dedik. Geçmişte biz, çok daha farklı bir konumdaydık. Göreve geldiğimizde savunma sanayi yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80 yerli, bu konuma geldik. Bu ne demek? Artık biz, bize yetiriyoruz. F-16'nız var, mühimmatınız olmasa ne yapardınız? Bir işe yarar mı? Ama şimdi F-16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. Özellikle SİHA'larda yapıyoruz. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Eee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle."

"GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'daki son durumun sorulması üzerine, "Kızılelma çok fazla sürmeyecek. Selçuk Bey'in ifadesine göre, herhalde bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir. Çok da muhteşem bir eser olacak. Allah mahcup etmesin. Gerçekten Kızılelma'yı yakalayacağız." cevabını verdi.

Konya'daki gençlerle buluşmasında yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen genç bir kızla arasındaki diyalogun ve ona verdiği "Bir bakalım" cevabının anımsatılıp, "Çocuklarınıza bir bakalım cevabını veriyor musunuz?" soruna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bungee jumping.... Korkuyorum. Kızlarımdan bir tanesi bunları yapardı, daha küçük, üniversite yılları. Onu yaptığı anda aman Allah'ım ne tehlikeli bir şey. Kızımı bu kadar seviyorum. Varı yoğu iki kızım var. Üniversiteye gidiyor, Allah göstermesin, orada olumsuz bir şey olursa ne yapacağız? Tedbiri elden bırakmayacağız değil mi? Ben, o kızımıza da oradan ürkerek söyledim. Paraşüt olayına çok kurban verdik, sevgimden bunu söyledim, muhabbetimden söyledim. Hele lunaparklarda olan hadiseleri görüyorsunuz, bundan. 'Uçak pilotu olacağım' dediğinde ben sana durma yürü derim."

YUNAN PANİKTE

Başkan Erdoğan'ın 'tayfun' sözlerini manşete taşıyan Yunan basınından Kathimerini gazetesi "Türkiye cumhurbaşkanı Türkiye'nin balistik füze testinin Atina'yı korkuttuğunu söyledi ve Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmaya devam etmesi halinde Ankara'nın boş durmayacağını savundu" sözlerine yer verdi.

Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın birkaç hafta önce bir televizyon programına verdiği demeçte "Tayfun füzesinin fırlatılmasının Yunanlılar üzerinde 'paniğe' yol açtığını ve menzilinin 561 kilometre üzerine çıkacağını belirttiğini kaydetti" ifadelerinde de bulunuldu.

Kathimerini'nin yorumsuz haberine karşın Ta Nea gazetesi Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'kontrol dışı' olarak yorumladı. Gazete, söz konusu 'tehdide' karşın Atina hükümetinin sakinlik ve kararlılıkla karşılandığını iddia etti.

Aynı zamanda her zamanki gibi dış müttefiklerini dile getirmekten çekinmeyen gazete ABD'li Senatör Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarına karşı çıktığının altını çizdi.

Başka bir Yunan gazetesi Voicels ise Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdi.

Tovima ise bu sözleri "Ne arıyor?" başlığı ile manşete taşıdı. Aynı zamanda haberde bu şekilde Türkiye'nin yalnızca Yunanistan'a değil ABD'ye de karşı çıktığının altını çizdi.