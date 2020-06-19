PKK'lı teröristler köşeye sıkıştı! Operasyon başladı

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19 Haziran 2020 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 09:57:00

Tatvan'da terör örgütü PKK'ya operasyon; 15 köyde sokağa çıkmak yasak

Kaynak: DHA

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında, 15 köy ve bağlı mezralarında, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığındıkları yönündeki istihbarat üzerine Tatvan ilçesine bağlı 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Kepenek, Suboyu, Dirlik, Aktoprak, Dönertaş, Boblesür, Sallıca, Teknecik, Beşikli, Sarıdal, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş ve Çörekli köyleri ile mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 06:30’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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