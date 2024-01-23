23 Ocak 2024 Salı 07:06:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 07:06:00
Tatilde bile okuldan ayrı kalamıyorlar
Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler yaz ve yarıyıl tatili ile hafta sonu gibi zamanlarda bile gönüllü öğretmenlerinin eşliğinde okullarında çalışmayı tercih ediyor.
Öğretmenler de başarılı ve gayretli öğrencileri desteklemek amacıyla gönüllü olarak sırayla okulda kalıp, öğrencileri destekliyor, çalışmalara yardımcı oluyor.
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