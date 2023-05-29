Tatilcilere sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara "şüpheyle yaklaşın" uyarısı

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, özellikle son yıllarda tatil üzerinden dolandırıcılık olaylarının arttığını, bu nedenle tüketicilerin rezervasyonlarını ciddi bir araştırmanın ardından yapmaları gerektiğini söyledi.

Yapılan rezervasyonlarda sitelerin güvenilirliğinin önemine dikkati çeken Güllü, "Tüketicilerimiz planladıkları tatiller için güvenilir sitelerden, şirket ve acentelerden rezervasyon yaptırmalı. Bu noktada şirket ve acentelerin güvenilirliğini Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden araştırabilir, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden böyle bir tesisin olup olmadığını kod sorgulama yöntemiyle öğrenebilirler. İnternet sitelerinin güvenilir olup olmadığını da site uzantısından kontrol etmeliler ayrıca firmalarla ilgili sosyal ağlarda herhangi bir şikayetin olup olmadığını kontrol etmekte fayda var." diye konuştu.

"MÜMKÜNSE HİZMETİ ALDIKTAN SONRA ÖDEME YAPILMASI EN SAĞLIKLI YÖNTEM"



Sosyal ağlarda bazı sitelerin öncelikli olarak listelendiğini hatırlatan Güllü, reklam karşılığı ön plana çıkan firmaların güvenilirliğine şüpheyle bakıldığını dile getirdi.

Güllü, sahte tatil rezervasyonları nedeniyle çok sayıda şikayet aldıklarını ve vatandaşların maddi kayıplar yaşadığını belirterek, "Mümkünse hizmeti aldıktan sonra ödeme yapılması en sağlıklı yöntem. Hizmet almadan ödeme yaptığınız takdirde firmada bir sıkıntı varsa, tatil yapmadıysanız ya da vadedildiği gibi bir tatil değilse hatalı bir ödeme söz konusu olacak. Dolayısıyla tüm ödemeler banka üzerinden ve mümkünse hizmet sonrasında yapılırsa, mümkün değilse de bir kısmı hizmet sonrasına bırakılırsa daha sağlıklı olur." ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİMİZ BİLE BİLE KENDİNİ KANDIRMASIN"



Özellikle tüketicileri sosyal medya platformlarında gördükleri tatil ilanları konusunda uyaran Güllü, şöyle konuştu:

"Bir mal ve hizmetin belli bir değeri vardır. Eğer piyasa şartlarının çok altında sunulan bir hizmet varsa mutlaka sıkıntı vardır ya da vadedilen şekilde bir hizmet alamayacağınız bellidir. Piyasa şartları belli, tüketicimiz bile bile kendini kandırmasın. Çok uygun fiyatlı ilanlara tereddüt ve şüpheyle yaklaşılmasında fayda var. Özellikle sosyal medya platformlarında alışveriş yapılan işletmelerin çoğunda bu sahteciliği, dolandırma ve kandırmayı görüyoruz. Sosyal ağlardan ziyade web ve ticari siteler üzerinden alışverişi ve hizmet alımını tercih etmeliyiz."

Güllü, sorun yaşanması durumunda 66 bin liralık mağduriyete kadar tüketici hakem heyetlerine gidilebileceğini, daha yüksek miktardaki ödemeler için tüketici mahkemelerine başvuruda bulunulabileceğini kaydetti.