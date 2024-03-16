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Tatar'dan Murat Kurum'a teşekkür: Her zaman bize yardımları olmuştur
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16 Mart 2024 Cumartesi 23:16:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 23:16:00

Tatar'dan Murat Kurum'a teşekkür: Her zaman bize yardımları olmuştur

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Kurum'a teşekkür ederek "Bakan olarak KKTC'yi çeşitli defalarca ziyaret etmiş, Maraş açılımında dokunuşlarıyla, altyapı ve imar çalışmalarıyla birtakım projelere hizmetlerini sunmuştur. KKTC'nin çevre ve şehircilik meselelerini daha ileriye taşıyabilmek için her zaman bize yardımları olmuştur." diye konuştu.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay'ın ev sahipliğinde Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Tatar, KKTC'nin kalbinin her zaman Türkiye ile attığını belirtti.

Tatar, Türkiye ile KKTC'nin et ve tırnak olduğunu ifade ederek, çeşitli meselelerde birlikte değerlendirmelerde bulunmanın her zaman temennileri olduğunu kaydetti.

KKTC'nin, bu coğrafyanın ve Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak, mutlak surette, egemen şekilde yaşamına devam etmesinin hem temennileri hem de dilekleri olduğunu söyledi.

Tatar, kendilerini Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak gördüklerini dile getirerek, Kıbrıs'ta federal temelde, birleşik bir Kıbrıs içerisinde, zamanla kendilerini yok edilişe sürükleyecek bir sürece asla onay vermeyeceklerinin altını çizdi.

Gazze'de devam eden katliama çözümün iki devlet temelinde olduğuna işaret eden Tatar, kendilerinin bunu Kıbrıs'ta 1950, 1960'lardaki saldırılarda gördüklerini, adanın tamamıyla Rum adası olması için yapılan çeşitli insanlık dışı muamelelere direndiklerini ve mukavemetlerini Türkiye'nin desteğiyle bugünlere kadar sürdürdükleri için bahtiyar olduklarını anlattı.

Tatar, uluslararası baskılara rağmen, egemenlik temelinde bir anlaşmaya "evet" diyeceklerini belirterek, bu yolda Türkiye'yle yürüdüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkı üzerindeki ambargoların kalkması ve Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğini en üst makamdan tüm dünyaya haykırdığını ifade etti.

- "MURAT KURUM'UN HER ZAMAN BİZE YARDIMLARI OLMUŞTUR"

Ayrıca, Murat Kurum'a teşekkür eden Tatar, "Bakan olarak KKTC'yi çeşitli defalarca ziyaret etmiş, Maraş açılımında dokunuşlarıyla, altyapı ve imar çalışmalarıyla birtakım projelere hizmetlerini sunmuştur. KKTC'nin çevre ve şehircilik meselelerini daha ileriye taşıyabilmek için her zaman bize yardımları olmuştur." diye konuştu.

Kurum'a yerel seçimlerde başarılar dileyen Tatar, Türkiye için doğru kararlar verilmesini temenni etti.

TATAR, SÖZLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SONLANDIRDI:

"İstanbul, ekonomisiyle, gücüyle, dinamizmiyle bütün Türk dünyasına açılan penceredir. Çünkü herkes, özellikle Kıbrıs'a giderken İstanbul'dan geçer ve oraya gider. İstanbul böylece hepimizin kalbidir, tarihidir, kültürüdür, yaşam biçimidir."

- MURAT KURUM: ''SORUNLARA KÖKLÜ ÇÖZÜM ÜRETMEK ÜZERE GELİYORUZ''

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise Türkiye'nin, enerji, askeri, kültürel ve tarihi zenginliklerin, bölgesel işbirliğinin merkezi konumunda olduğunu söyledi.

İstanbul'un, medeniyetlerin ve kıtaların kesiştiği bir kavşak olduğuna vurgu yapan Kurum, "İstanbul bir ticaret merkezidir. Ticaret yollarının kavşağıdır. Farklı dinleri buluşturan bir potadır. İstanbul bir öğrenci şehridir. Dünyanın en büyük turizm şehridir. Bir üretim şehridir. Ekonomimizin kalbidir." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'u çok daha güvenli ve konforlu bir şehir haline dönüştürmek için eserleri ve projeleriyle yola çıktıklarını aktararak, "Bu şehrin bekleyen sorunları var ve biz, evvela bu sorunlara köklü çözüm üretmek üzere geliyoruz." dedi.

Programa, Tatar ve Kurum'un yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı Marş açılımı çevre meseleleri
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