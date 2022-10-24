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Tatar: Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için KKTC çok önemlidir
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24 Ekim 2022 Pazartesi 21:07:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 21:07:00

Tatar: Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için KKTC çok önemlidir

Kaynak: AA

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'da ‘Kıbrıs Sevdası' kitabının tanıtımına katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Doğu Akdeniz'de jeopolitik, jeostratejik ve hava sahasının önemli hale gelmesiyle, Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayınladığı 'Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler' adlı kitabın tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ve basın mensupları katıldı. Konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kitabı imzalayarak İTO Başkanı Şekib Avdagiç'e verdi.

"BİZ MÜCADELE VERMESEYDİK KIBRIS, YUNAN ADASI OLACAKTI"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC'nin bağımsızlığının kolay kazanılmadığını belirterek, "Uluslararası oyunu büyük bir direnişle yıkarak Kıbrıs'taki Türk varlığını ancak kendi devleti çatısı altında olabileceğini, Anavatan Türkiye'nin desteğini alarak ve yıllar sonra Doğu Akdeniz'de jeopolitik, jeostratejik ve hava sahasının önemli hale gelmesiyle Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Biz, o zamanlar bu mücadeleyi vermeseydik ve göç etseydik bugün Kıbrıs, Yunan adası olacaktı. Yunan adası ile kuşatılmış olan Türkiye bugünkü güvenliğini ve hürriyetini yaşamayacaktı. Türkiye'nin de geleceği bir bakıma Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs Adası'ndan geçmektedir. Onun için Osmanlı Devleti, 1571'de ticaret yolundaki korsanların tehlikelerini kaldırmak için Libya'ya kadar o çevreyi kendi egemenliği altına alan Osmanlı Devleti'nin rahat edebilmesi için 80 bin şehit verilerek aldığımız Kıbrıs Adası'nın 350 yıl sonra Lozan Antlaşması ile Misak-ı Milliye'nin dışında kaldı ama 1974 Kıbrıs Barış Hareketi ile tekrar Türk ulusunun uyanışının Mücahit ve Mehmetçiğin beraber şehit düşmesiyle artık Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu coğrafyadaki Türk varlığı için ve Türk Devletleri Teşkilatı'nda yaptığımız her toplantıda büyük Türk dünyasının en güneyinde bunun gururunu yaşıyoruz. Bu mücadelenin neferleri olarak büyük Türklük mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu sizinle paylaşmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

"KKTC'NİN TANINMASI İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "İstanbul Ticaret Odası müstesna ve Türk ekonomisinin kalbini temsil eden 600'den fazla üyesi olan, 140 yılını dolduran böyle bir odanın bu kitabı yayımlaması çok güzel. Bu kitabın içerisindeki ayrıntıların elektronik ortamda yayımlanması bu mesajların bütün dünya aile paylaşılması bu mücadele bir aşamadır. Çünkü bizler için yorulmak yok. Sonuna kadar KKTC'nin tanınması için bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bu heyecanı, milli hassasiyetliği, duyarlılığı hep birlikte yaşamalıyız. Büyük milletin bu coğrafyada güvenliği ve varlığı için her yerde her koşulda birlikte hareket etmek bize yakışandır onu yapıyoruz. Dolayısıyla bu hikâyeyi büyük bir titizlikle okumanızı rica ediyorum" dedi.

Etiketler : Ersin Tatar Doğu Akdeniz KKTC
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