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28 Ekim 2021 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 14:35:00

Tatar, 'bu fevkalade önemli' deyip açıkladı: Türkiye'mizin varlığına bağlı

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Kıbrıs'taki varlığımız, egemenliğimiz, özgüvenle geleceğe bakabilmemiz, Türkiye'mizin de oradaki varlığına bağlıdır. Bu fevkalade önemlidir.' dedi.

Tatar, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı ile Buluşma" programına katıldı.

Gazilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Tatar, Türkiye ile aynı milletin evlatları olduklarını, aynı soydan geldiklerini belirterek, "Verdiğimiz bütün mücadele, onurumuz ve haysiyetimizle var olma mücadelesidir. O bakımdan Kıbrıs'ta çok zor zamanlardan geçtik, çok eziyetler gördük. Kaç kez göçmen olduk. Korku içerisinde nasıl büyüdüğümüzü çocukluğumdan hatırlıyorum. Şükredelim ki Türkiye'miz her zaman yanımızda ve arkamızda oldu." diye konuştu.

Güçlü bir KKTC devletinin olması gerektiğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'taki varlığımız, egemenliğimiz, geleceğe özgüvenle bakabilmemiz, Türkiye'mizin de oradaki varlığına bağlıdır. Bu fevkalade önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olmaları gerektiğini anlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Büyük Türk milletinin Kıbrıs'taki uzantısı biz, varlığımızı onurlu ve haysiyetli bir şekilde sürdürebilmemiz için, Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ilişki içerisinde olmamız lazım. Türkiye ile aramızdaki iş birlikleriyle, aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda Doğu Akdeniz'de her türlü hidrokarbon araştırmaları noktasında yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meselelerle güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir KKTC'nin bu bölgede varlığımızı sürdürmesinde büyük yararı ve faydası vardır."

Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem de Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan askerlerin üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek emsalsiz bir zafer kazandıklarını söyledi.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve gaziler katıldı.

Daha sonra Gaziantep Savunması Kahramanlık Panaroması ve Müzesi'ni gezen Tatar ve beraberindekiler, tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten'i de ziyaret etti.

Etiketler : Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Cuma Erdem Mutfak Sanatları Merkezi Kıbrıs
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