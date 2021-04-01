Tartışılan oylama yeniden yapılacak
Güvenlik soruşturması teklifi oylaması TBMM Genel Kurulu'nda Salı günü tekrarlanacak.
Güvenlik soruşturması kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet oyları ile reddedilmesinin ardından oylama sürecinde iç tüzük ihlali olduğu tespit edildi.
AK Parti'nin itirazı üzerine toplanan Meclis Başkanlık Divanı'ndan oylanmanın tekrarlanması için tezkere çıktı.
Tezkerenin genel kurulda kabul edilmesiyle oylama yenilendi ve teklifin maddelerine geçilmesi kabul edildi.
Muhalefet karara tepki gösterdi.
CHP'li Özgür Özel, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi