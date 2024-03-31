Tarladan şampiyonluğa

Tarlada çalışırken bir hocasının tavsiyesiyle başladığı para halterde Avrupa şampiyonu olan 23 yaşındaki Besra Duman, kendisinin iki katı kilodaki ağırlıkları kaldırıyor.

2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden Besra, "Olimpiyatlarda hedefim ilk 3'e girmek. Altın madalyayı da alabilirsem çok mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım" dedi.