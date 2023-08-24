Tarlada yorulup kursta dinleniyorlar
Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin Burç Sosyal Tesisleri'nde 3 ay önce erbane kursu açıldı. Kırsal Burç Mahallesi'nden 5 kadın, kursa katıldı.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin Burç Sosyal Tesisleri'nde 3 ay önce erbane kursu açıldı. Kırsal Burç Mahallesi'nden 5 kadın, kursa katıldı. Günün büyük bölümünü tarlada ve ahırda çalışarak geçiren kadınlar, katıldıkları kursta erbane çalmayı öğrenerek müzikle yorgunluklarını atıyor.
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