Tarlada ayı korkusu

Sivas'ın Suşehri ilçesinin Karaağaç köyünde son zamanlarda ayılar sıklıkla görülüyor. Dağlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, ilçe merkezine yakın olan köyde tarlalara akın ediyor. Köylüler korkudan tarlaya gidemiyor, karşılaşmamak için dua ediyorlar.

