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03 Ekim 2023 Salı 07:10:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 07:10:00

Tarlada ayı korkusu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinin Karaağaç köyünde son zamanlarda ayılar sıklıkla görülüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinin Karaağaç köyünde son zamanlarda ayılar sıklıkla görülüyor. Dağlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, ilçe merkezine yakın olan köyde tarlalara akın ediyor. Köylüler korkudan tarlaya gidemiyor, karşılaşmamak için dua ediyorlar.

Etiketler : Tarlada ayı korkusu Suşehri ilçesi Karaağaç köyü
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