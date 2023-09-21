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21 Eylül 2023 Perşembe 10:58:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 10:58:00

Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 6,56, yıllık yüzde 34,32 arttı

Kaynak: AA

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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), temmuzda aylık bazda yüzde 6,56, yıllık bazda yüzde 34,32 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,56, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,29, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 11,9 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 76,25 yükseliş gerçekleşti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 13,2 ile enerji ve yağlar oldu. Geçen yıla göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 95,89 ile veteriner harcamaları, yüzde 89,23 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,65 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 23,76 ile enerji ve yağlar, yüzde 18,8 ile veteriner harcamaları olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,38 ile hayvan yemi oldu.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Tarım-GFE tarım girdi fiyatları tarım endeksi Tarım-GFE
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