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28 Şubat 2023 Salı 19:17:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 19:17:00

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Erkenek Göleti' açıklaması: Tehlikeli bir durum tespit edilmedi

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerden Malatya'da bulunan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nde tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nin gövde bölümünde kaymalar olduğu iddiaları üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yer alan 140 baraj ve göletin, DSİ Genel Müdürlüğünün alanındaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik ekip tarafından ivedilikle incelendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada birtakım iddialara konu olan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi de diğer baraj ve göletler gibi yerinde kontrol edilmiştir. 11 Şubat'ta DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nde, gölet gövdesi, dolusavak yapısı, kret ve vana odasında incelemelerde bulunmuş olup, tehlike arz edecek bir sorun olmadığını tespit etmiştir. Gölette Aralık 2022'de su tutulmaya başlanmış olup tesis henüz sulamaya açılmamıştır. Su seviyesi halihazırda minimum düzeyde olan Erkenek Göleti'nde, çevre güvenliğini tehdit eden bir sorun bulunmamaktadır. Deprem bölgesindeki tüm baraj ve göletler rutin olarak ve titizlikle incelenmektedir."

Etiketler : Bakanlık Sosyal medya deprem

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