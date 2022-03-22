Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Gözler OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartlarında
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşlerinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birimlerine personel alımı yapılacağını açıkladı.
5 BİN 64 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Oktay yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.