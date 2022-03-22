Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak

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22 Mart 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 17:00:00

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Gözler OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartlarında

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşlerinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birimlerine personel alımı yapılacağını açıkladı.

5 BİN 64 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Oktay yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fuat Oktay Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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