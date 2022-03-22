Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Gözler OGM ve DSİ personel alımı başvuru şartlarında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birimlerine personel alımı yapılacağını açıkladı.

5 BİN 64 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Oktay yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.