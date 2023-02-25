Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta enkazların kaldırılması için sahada

Kentte yaşanan depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, şehirde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı şehirde, Devlet Su İşleri (DSİ) personeli ile enkaz kaldırma başta olmak üzere çalışmalarda aktif görev aldıklarını dile getiren Pakdil, depremin ilk saatlerinden itibaren alanda olduklarını ifade etti.

Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan iş makineleri ile diğer kamu araçlarının akaryakıt ihtiyacını da karşıladıklarını anlatan Pakdil, 2 milyon litre akaryakıtın kullanıldığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın koordinesinde çalıştıklarını belirten Pakdil, "761 iş makinemiz ve 2 bin çalışanımızla enkaz kaldırma faaliyetlerine katıldık. Şehrin bu yıkık görüntüsünün bir an önce ortadan kalkması için üzerimize ne düşüyorsa bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Pakdil, enkaz kaldırma çalışmalarının 1-2 haftaya kadar tamamlanmasını öngördüklerini dile getirdi.

Yalnızca şehir merkezinde değil kırsalda da faaliyet yürüttüklerine dikkati çeken Pakdil, kırsal mahallelerin hayvancılıkla ilgili kayıplarını tespit etmeye çalıştıklarını, salgın hastalık riskinin oluşmaması için ölü hayvanların gömülmesi için çiftçilere yardımcı olduklarını kaydetti. Pakdil, şu ana kadar salgın hastalık konusunda olumsuz bir tespitlerinin bulunmadığını bildirdi.

"4 BİN TONA YAKIN KONSANTRE YEM DAĞITTIK"



Kırsalda yaşayanların gıda ve su başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılama gayreti içinde olduklarını, hayvanları olan depremzedelere 4 bin tona yakın konsantre yem dağıttıklarını anlatan Pakdil, ihtiyaçların tespiti için köy ziyaretlerinin sürdüğünü aktardı.

Kahramanmaraş'ta 2 bin 300 büyükbaş, 17 bin 500 küçükbaş kaybı olduğunu bildiren Pakdil, "Kararnamemiz çıktı, bu hayvanların yerine ayni olarak yeni hayvanları vererek kırsalda bu alandaki faaliyetlerin devamı sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bunu çok önemsiyoruz. Gerek bitkisel gerekse hayvansal faaliyetlerle vatandaşlarımızın üretimden uzaklaşmaması noktasında gayretlerimiz var." değerlendirmelerinde bulundu.

Kahramanmaraş halkının, "Biz burada olmaya devam edeceğiz, köyümüzde, şehrimizde olacağız" dediğini aktaran Pakdil, "Bu olumlu bir durum. Kimsenin şehrini, köyünü bırakma niyetinde olmadığını görüyoruz. Biz de bu konuda kendilerine her türlü desteği verme noktasında çaba içindeyiz. Yaralar sarılıyor. Kırsaldaki her türlü ihtiyacın karşılanması için devletimizin yardımları var. Yardımların temini ve götürülmesinde bir aksama yok. İnşallah el birliğiyle bu durumu atlatacağız." sözlerine yer verdi.