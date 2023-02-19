Bakanlık deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

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19 Şubat 2023 Pazar 11:36:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 11:36:00

Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaraların sarılması için bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, afetten etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerini sürdüren Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar, vatandaşların yardımına koşuyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK) da birçok faaliyetle ilk günden itibaren afetzedelerin yanında yer aldı. Depremzede üreticilerden hayvan alımlarını aralıksız sürdüren ESK, felaketten etkilenen üreticilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mahallinden teslim alıyor.

Depremzede üreticilerden gelen alım taleplerini kombinaları aracılığıyla hızla karşılayan ESK, bölgedeki üreticilere özel alım fiyatı politikası uyguluyor.

Deprem bölgesindeki üreticilerin hayvanlarını mahallinde teslim almak için Adana, Diyarbakır, Sivas ve Bingöl kombinaları sahada gece gündüz çalışma yürütüyor. Yerinden alınan kesimlik hayvanlar kombinalara, genç veya gebe hayvanlar ise bakım ve beslenmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerine sevk ediliyor.

ÇİĞ SÜT ALIMLARI

ESK ayrıca, deprem bölgelerindeki yetiştiricilerin çiğ süt alım taleplerini de değerlendiriyor. Bugüne kadar, Bakanlık, üretici örgütleri ve özel sektörün koordinasyonuyla gerçekleşen çalışmalar kapsamında, bölgedeki yetiştiricilerden yaklaşık 5 bin 350 ton süt toplanarak üretime kazandırıldı.

YARDIMLAR

ESK'ye ait soğutuculu tır ve kamyonlar il Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) müdürlükleri koordinasyonunda, afetin ilk gününden itibaren bölgeye gıda sevkiyatlarını sürdürürken, Adana Et Kombina Müdürlüğü de Dağıtım ve Depo Merkezi olarak kullanılıyor.

ESK, afetzedeler için bugüne kadar 90 ton et ürünü, 7 ton süt ve süt ürününü bölgeye gönderirken 15 ton et ürününü de sevkiyata hazır hale getirdi.

Ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere hayırseverler tarafından ESK'ye verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ürünleri ve konserveler Türk Kızılaya teslim ediliyor.

Öte yandan, deprem bölgesindeki besiciler, ESK'nin 0 800 314 10 00 numaralı "Besici Hattı" üzerinden talep ve sorunlarını iletebiliyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı deprem bölgesi asrın felaketi deprem yardım

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