Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 1-2 saat içerisinde biz burayla alakalı gerçek resmi görmüş olacağız.

- "SAAT 16.00-17.00 GİBİ GENEL RESİM ORTAYA ÇIKAR"

Dün nemin yüzde 19 olduğunu, rüzgarın saatte yaklaşık 70 kilometre civarında estiğini anımsatan Yumaklı, şu anda rüzgarın yaklaşık 40 kilometre hızla estiğini, öğleden sonra 60 kilometreye çıkmasının beklendiğini anlattı.

Yangında rüzgarın ve nemin önemine değinen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Nem özellikle yangın söndürme faaliyetlerinde, yangının ilerlememesiyle ilgili önemli parametrelerden biri. Rüzgarın hızı da yangın söndürme faaliyetlerinizde, yanan alandan yanmayan alana rüzgarın bazı parçacıkları taşıması demek. Kimi zaman 3 kilometreye varan parçacıkları taşıması söz konusu. Şu anda da parça parça arkadaşlarımız mücadele etmeye devam ediyorlar. Düne göre daha avantajlıyız. Parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi çok daha net görebileceğiz. Bütün kurumlar AFAD'ından Jandarmasına, Orman Genel Müdürlüğünden Kızılayına özellikle de yerelde bütün kamu kurum ve kuruluşları, bazı sivil toplum kuruluşları yoğun şekilde bu çalışmalara katılmaya devam ediyorlar. Saat 16.00-17.00 gibi genel resim ortaya çıkar, herhangi bir olağanüstü durum meydana gelmezse."

- "BURSA KARACABEY VE BİLECİK'TE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bakan İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki diğer yangınlara da değinerek, "Bursa Karacabey'de ve Bilecik sınırında yangınımız vardı. Her iki yangınımız da kontrol altına alınmış vaziyette. Şu anda tehlike arz edecek herhangi bir durum yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Çanakkale'deki yangının kontrol altına alınma durumuna ilişkin sorusu üzerine Yumaklı, "Şu anda bunu söyleyemeyiz. Arkadaşlarım 1500 hektarlık bir alanda, geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediyorlar. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı tamamen çevrilmiş vaziyette, herhangi bir şekilde yangının ilerleme alanının önü artık kesilmiş durumda. Bu bahsetmiş olduğumuz dumanlar yanan alanların içinde kalan közlerden çıkıyor. Şu anda yangının ilerlemesini gösterecek bizim açımızdan tehlike arz edecek herhangi bir durum yok." yanıtını verdi.

Bakan Yumaklı, başka bir soru üzerine köylere geri dönüşün şu an söz konusu olmadığını belirterek, "Başka tahliye planı olan köy yok. Dün bolca speküle edildi maalesef. Devlet hastanesi ve üniversite ile ilgili hiçbir risk yok." değerlendirmesinde bulundu.