VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenski'yi kurtarma operasyonu!
İkinci el otomobile "savaş" tırpanı!
Yeterli stok var mı?
Perveserance'a yeni görev!
Hile yaptıklarını itiraf ettiler
Putin'e karşı 6 maddelik plan!
İstanbul için kar yağışı uyarısı!
İste ABD ve AB'nin Ukrayna planı
Ukrayna'ya savaş uçağı verilecek mi?
Çavuşoğlu'ndan güvenli tahliye için uyarı
Bebek odası hazırlığı
Cilt farkındalığı için sergi açtı
7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Düğün alışverişi
Parçalar aşk acısı çekenlere
İrem benim şarkımı okuyamaz
Uzun süre ayakta durmak hemoroid nedeni
Çocuğun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi
Bağışıklığı düşenlerde zona riski var
Bir çocuk başım ağrıyor diyorsa dikkat...Tümör olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Mart
Rusya'da 'dost olmayan' ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi yasalaştı
06 Mart 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 11:07:00

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, Türkiye'nin ayçiçek yağı stokuna ilişkin açıklama yaptı.

Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır"

Öte yandan Kirişci, paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasına yer verdi.

Bakanlığın açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlara yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve salgın koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı, bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Ayçiçeği yağı ihracatının durdurularak, mevcut stokların yurt içi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesinin sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumu, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansımaktadır. Bu çerçevede, Çukurova Bölgesi'nde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağı stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçeği yağı stoku bulunmaktadır."

Etiketler : kanola Çukurova Bölgesi ayçiçek tohumu yağı stoku
Açılış Ece'den kapanış Özge'den

Açılış Ece'den kapanış Özge'den
Sonsuz aşk yoktur

Sonsuz aşk yoktur
Estetik değil kilo aldım

Estetik değil kilo aldım
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
‘Best Of' albümü geliyor

‘Best Of' albümü geliyor
Problemleri sporla çözüyor

Problemleri sporla çözüyor
Abasıyanık'a ses oldu

Abasıyanık'a ses oldu
Kuruluş Osman'a taze kan

Kuruluş Osman'a taze kan
Eski günleri yad ettiler

Eski günleri yad ettiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER