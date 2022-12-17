VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıkladı
Evlilik teklifi bu hafta geliyor
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
İş insanı İsmail Berhan: "Kariyerim beni 'ben' yapan unsurlardan oluştu"
Diş Hekimi Ömer Ekiz, “Farhana Bodi, diş tedavisi için Türkiye'yi tercih etti”
Mersin'deki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 97 şüpheli tutuklandı
Cem Karaca teklifi
"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti
Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan ABD'li basketbolcu Griner WBNA ligine döneceğini açıkladı
Soğuk ve karlı hava geliyor
Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı
Rusya: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in hiçbir mantıklı düşüncesi yok
Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı
Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
"100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun"
Atama kararları Resmi Gazete'de
F-16 kararı Atina'yı panikletti!
Çölyak hastalığının etkin tedavisi: Glutensiz beslenme
Obezite ve hipertansiyon ‘sarı nokta' sebebi
Dikkat! Bu belirtiler istismarı işaret ediyor
17 Aralık 2022 Cumartesi 09:40:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 09:40:00

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Dünya genelinde biyoçeşitlilikte bir daralmanın olduğu, biyoçeşitliliğin zarar gördüğü ve bundan dolayı da ülkelerin büyük bir sıkıntı yaşadığı herkesin malumu." dedi.

BM Biyoçeşitlilik Konferansı için Montreal'de bulunan Bakan Kirişci, değerlendirmelerde bulundu.

Kirişci, üç gündür bakanlık heyeti ile katılım sağladığı oturumlarda, son derece verimli temaslarda bulunduklarını söyledi.

Biyoçeşitlilik konusunun, uzun zamandır dünya gündeminde olduğunu dile getiren Kirişci, konferansa da 196 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı seviyesinde katılım olduğunu kaydetti.

Bakan Kirişci, biyoçeşitlilik konusunda yaşanan sıkıntılara yine insanın kendisinin neden olduğunu belirterek, "Bu sıkıntılar durduk yerde olmuyor. Çevre üzerinde çok ciddi manada baskılar var. Malum globale mal olmuş konular var. Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi başlıklar var ama biyoçeşitlilik son derece önemli. Biz biyoçeşitliliği yaşadığımız için ülke olarak fark etmiyoruz ama bu çeşitliliğe sahip olmayan ülkeler var. Dünya genelinde biyoçeşitlilikte bir daralmanın olduğu, biyoçeşitliliğin zarar gördüğü ve bundan dolayı da ülkelerin büyük bir sıkıntı yaşadığı herkesin malumu." ifadelerini kullandı.

Biyoçeşitliliğin ne anlam ifade ettiğini anlamak için savaşta zarar gören çocukların, kadınların ve yaşlıların düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Ama bir taraftan da bu çatışmalar esnasında yanan orman alanlarını; yine aynı şekilde bizim sahip olduğumuz bazı özel genetik kaynakların yok olmasını, elden çıkmasını düşünelim. Örneğin Anadolu için kelaynak kuşları tükeniyor deriz. Bu nesil durup dururken tükenmiyor. Neticede çevre üzerinde çok ciddi manada baskılar var. Bu baskıların müsebbibi de insanın bizatihi kendisi. Biyoçeşitlilik ekmeğimiz, aşımız, geleceğimiz, bizim yaşamamız gereken ve yaşadığımızda da keyif alacağımız doğanın bizzat kendisi. Onun aslında korunmaya ihtiyacı yok ama bizim yaşayabilmemiz için biyoçeşitliliğe ve doğaya ihtiyacımız var."

"COP16'YA BİZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

COP15 olarak da bilinen BM Biyoçeşitlilik Konferansı'nın 16'ncısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirten Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapabilmemiz için 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Bu kurul, o tarihten bu yana yapılması gerekenler konusunda kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılının Ekim-Kasım aylarından birinde COP16'ya Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Konferans alanında açtığımız Türkiye standında da katılımcıları ülkemize davet ettik.''

Kirişci, Türkiye'nin son dönemde uluslararası alanda, başta tahıl koridoru olmak üzere üstlendiği bir misyon ve bunun arka planında da bir lider diplomasisi olduğuna dikkati çekerek, "Bunda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sergilediği herkese adalet, herkese eşitlik, herkese özgürlük ve barış ile bunu eylem ve söylemiyle bir arada dile getirebilen tek lider olmasının çok büyük etkisi var." diye konuştu.

Türkiye'nin COP16'da ne yapacağı konusunun, bütün dünyanın ilgisini çektiğini ifade eden Vahit Kirişci, "Katıldığımız tüm toplantılarda bize karşı büyük bir teveccüh var. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi sürecinde beklentilerini yüksek tutan ülkeler var." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"196 ülkenin Kanada gibi bir coğrafyada katılım sağladığı böylesine kritik bir etkinliğin Türkiye'de yapılacak olanına bütün dünyadan bir katılım olacağını çok net olarak görebiliyoruz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber dünyanın içine girdiği girdaptan nasıl çıkabileceği konusunda da bu etkinlik önemli bir nefes aldırıcı etkinlik olarak tarihe geçecektir."

Etiketler : vahit kirişci biyoçeşitlilik bm biyoçeşitlilik konferansı
Set öncesi son gezmeler

Set öncesi son gezmeler
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Memleket sevdası

Memleket sevdası
Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı
"Karakterle bağ kurmalıyım"

"Karakterle bağ kurmalıyım"
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
Hayali kafe açmak

Hayali kafe açmak
Acısını sahnede paylaştı

Acısını sahnede paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX