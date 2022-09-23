23 Eylül 2022 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 15:45:00
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Kaynak: AA
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.
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