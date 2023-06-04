Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı
Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı.
Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkeye millete ve ülkeye hizmet etmek bir insana, bir Müslümana ve bu ülkenin bir evladına bahşedilecek en büyük bahtiyarlıktır." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime, her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
- Şahika Ercümen'den Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı"
- İmamoğlu yönetimi isyan ettirdi: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım
- Başkentte sağanak etkili oldu
- Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, görevi Kirişci'den devraldı
- Hacer Foggo, seçim sonrası yoksulları hedef gösteren CHP elitlerine isyan etti
- Dalgıçlar Kız Kulesi çevresinde dip temizliği yaptı