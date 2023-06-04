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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, görevi Kirişci'den devraldı
04 Haziran 2023 Pazar 15:09:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 15:09:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkeye millete ve ülkeye hizmet etmek bir insana, bir Müslümana ve bu ülkenin bir evladına bahşedilecek en büyük bahtiyarlıktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime, her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı ibrahim yumaklı vahit kirişci
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