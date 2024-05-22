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22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:45:00

"Tarım Cebimde" ile kurbanlık bilgilerine ulaşılabiliyor

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız, satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız, satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Tarım Cebimde" uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.

Uygulamayla kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaşla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.

KURBANLIK SORGULAMASI 3 ADIMDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kurbanlık sorgulama, uygulama üzerinden 3 adımda gerçekleştirilebiliyor. Buna göre önce "Tarım Cebimde" uygulamasını cep telefonuna indirmek gerekiyor.

Herkese açık "hayvansal üretim" ana menüsünden "küpe sorgulama" alt menüsü seçiliyor, gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "sorgula" butonuna tıklanıyor.

Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebiliyor.

"VATANDAŞLAR UYGUNSUZLUK GÖRDÜKLERİNDE YETKİLİLERE BİLDİRMELİ"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da vatandaşlara kurbanlık alırken kurallara uyma konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada 'Tarım Cebimde' uygulaması ile vatandaşlarımız, satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, vatandaşların kurbanlık alırken uygunsuzluk gördüklerinde yetkililere bildirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Etiketler : ibrahim yumaklı tarım cebimde kurbanlık
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