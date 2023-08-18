Tarihle iç içe mutluluk

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18 Ağustos 2023 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 07:23:00

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Deprem bölgesinden Bursa'ya getirilen 21 çocuk, Kocayayla'da misafir ediliyor. Kırgızistan'dan getirilen otağlara yerleştirilen çocuklar okçuluk, ata binme, çadır kurma ve ebru gibi birçok eğitim alırken Osmanlı Devleti'nin de tarihi öğreniyor.

Deprem bölgesinden Bursa'ya getirilen 21 çocuk, Kocayayla'da misafir ediliyor. Kırgızistan'dan getirilen otağlara yerleştirilen çocuklar okçuluk, ata binme, çadır kurma ve ebru gibi birçok eğitim alırken Osmanlı Devleti'nin de tarihi öğreniyor.

11-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden, Bursa'nın Keles ilçesine gelen depremzede ailelerin çocukları, Uludağ'ın eteklerindeki Kocayayla'da kurulu otağlarda kamp yapıyor. AFAD Müdürlüğü ile Keles Belediyesi işbirliğiyle organize edilen kampta 11-15 yaş grubundaki çocuklar, Uludağ'ın güney eteğinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlara sahip Kocayayla'da misafir ediliyor.

OTAĞLAR 6 YIL ÖNCE GETİRİLDİ

Kocayayla'ya 6 yıl önce Kırgızistan'dan getirilen, tarihteki Türk devletlerini simgeleyen 16 orijinal "Boz-Üy" adı verilen otağa yerleştirilen çocuklar, okçuluk, ata binme, çadır kurma ve ebru gibi birçok sanatsal ve sportif faaliyete katılıyor. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde savaş hazırlıklarının yapıldığı bu bölgenin tarihteki önemini de öğrenen çocuklar, hem öğrenip hem de eğlenerek moral buluyor.

Çocukların ata bindiğini, ok attığını, ebru gibi sanatsal faaliyetler yaptıklarını aktaran İl AFAD Müdürlüğü Eğitim Şubesi Uzmanı Rumeysa Kocadere, telsiz kullanımı, düğüm atma ve çadır kurma gibi eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin Osman Gazi'nin Bursa'yı fethetmeden önce ordusunu Kocayayla'da hazırladığını hatırlattı.

Etiketler : Deprem bölgesi Mehmet Keskin Osman Gazi Bursa
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