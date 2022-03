Tarihi zirveden ilk kareler!

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak.

Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konaklayacak.

RUSYA VE UKRAYNA AYRI AYRI BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Dünya Antalya'daki diplomasi trafiğine kilitlendi. Haber Global'in edindiği bilgilere göre Antalya'daki otelde bir araya gelecek olan Lavrov ve Kuleba görüşme sonrası ayrı ayrı basın açıklaması yapacak.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ KULEBA VE ÇAVUŞOĞLU BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. pic.twitter.com/9H41MaPD7B