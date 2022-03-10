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10 Mart 2022 Perşembe 10:20:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 10:26:00

Tarihi zirveden ilk kareler! Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Kuleba ile buluştu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak.

Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konaklayacak.

RUSYA VE UKRAYNA AYRI AYRI BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Dünya Antalya'daki diplomasi trafiğine kilitlendi. Haber Global'in edindiği bilgilere göre Antalya'daki otelde bir araya gelecek olan Lavrov ve Kuleba görüşme sonrası ayrı ayrı basın açıklaması yapacak.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ KULEBA VE ÇAVUŞOĞLU BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.

LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme saat 11:00'de öngörülüyor. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek. Söz konusu basın toplantısı Regnum Carya otelinin Convention Center binasında yapılacak."

Etiketler : Rusya-Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu Rus ve Ukrayna heyetleri
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