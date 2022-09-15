Tarihi zirve... Erdoğan ve Putin'in görüşme zamanı belli oldu
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin yarın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüşecek. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Erdoğan ile Putin, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak" denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Özbekistan'da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yarın gerçekleştirecekleri görüşmede, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtti.