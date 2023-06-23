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23 Haziran 2023 Cuma 20:47:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 20:47:00

Tarihi Mostar Köprüsü'nde Plevne Marşı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerindeki Mostar Köprüsü'nde konser verdi.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında yürüyüşe başlayan Mehteran Birliği, tarihi çarşı içerisinden geçerek tarihi Mostar Köprüsü'ne geldi.

Mehteran, Neretva Nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü'nde "Genç Osman Marşı", "Plevne Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri seslendirdi.

Mehter takımına Bosna Hersekliler ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, "Sarajevo Grade Moj" ve "Sehidski Rastanak" isimli eserleri de seslendirerek, Bosna Herseklilerin beğenisini kazandı.

Konserde, birçok kişi telefonlarıyla hatıra fotoğrafı ve videosu çekti.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Donji Vakuf şehrinde düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.

Etiketler : Mehteran Birliği Mostar Köprüsü Bosna-Hersek
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