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Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
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14 Ekim 2022 Cuma 07:58:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 07:58:00

Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?

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TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Peki milyonlarca kişinin başvurduğu cumhuriyet tarihinin en büyük en büyük sosyal konut projesinde kuralar ne zaman çekilecek? TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldığı canlı yayın programında açıkladı. İşte son dakika TOKİ haberleri...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ekonomi Masası programında Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"7.5 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU"

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

SOSYAL KONUTTA KURALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

"TAKSİT ÖDEMELERİNDE DEVLET ÖNLEM ALACAKTIR"

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor.

"İHALELERİN YARISI TAMAMLANMIŞ DURUMDA"

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

BAKAN KURUM ÖDEME PLANINI PAYLAŞTI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulunup konut arsası için örnek ödeme planını da paylaştı.

Etiketler : TOKİ Başkanı Ömer Bulut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum
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