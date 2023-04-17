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Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti
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17 Nisan 2023 Pazartesi 18:57:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 18:57:00

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Tarihi Kapalı Çarşı'daki esnafın Kadir Gecesi'ni tebrik eden Kirişci, yol boyunca karşılaştığı vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi.

Kirişci, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak kandilin tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Kirişci, "Esnaflarımızı dolaşıyoruz. Gayet olumlu, makul değerlendirmeleri var. Bizim için de çok kıymetli olan değerlendirmeler bunlar. Kardeşlerimizin bir kısmı da konteynerlerde ticari faaliyetlerine başlamış durumda. İnşallah bu ticari faaliyetleri geliştikçe bizim de konteynerle ilgili altyapımız daha da yaygınlaştıkça, şehrin ekonomisi daha da canlanacak." dedi.

Kirişci, ticarette esnafın önemine dikkati çekerek "Biz esnafın özellikle ayakta olmasını istiyoruz, tabir yerindeyse bir atardamar, can damarı olarak görüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın da depremle ilgili yaşadıkları travmayı üzerlerinden atıyor olmaları, esnaflarımız için de ticarete dönüşmüş olacak. Ve şehrimizde de yine ekonomi büyük bir hızla ilerliyor olacak." diye konuştu.

Bakan Kirişci'ye ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti.

Etiketler : Vahit Kirişci Kahramanmaraş Fırat Görgel
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