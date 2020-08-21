Tarihi gün geldi çattı... 'Müjde' bugün Başkan Erdoğan tarafından saat 15'te açıklanacak

Türkiye'nin şahlanış destanında bugün bir dönüm noktası yaşanacak... Çarşamba günü Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cuma günü inşallah tüm milletimize müjdeyi vereceğim. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum.' demişti. Bu sözler kamuoyunda büyük heyecana neden olurken, gözler Erdoğan'ın bugün saat 15.00'teki konuşmasına çevrildi.



Son 20 yılda Türkiye'de devrim niteliğinde yenilik ve gelişmelere imza atan, Türkiye'yi yeni hedeflerle ileriye taşımanın gayreti içinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Türkiye'de yeni bir dönemin açılışı...' olarak nitelediği müjdeyi, bugün açıklaması bekleniyor.



Çarşamba günü, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, 'Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz, biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ...'

Erdoğan'ın konuşmasının ardından gazeteciler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Başkan Erdoğan'ın 'müjde'siyle ilgili sorular yöneltti.

Bakan Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cuma'yı bekleyelim. Biraz meraklanalım" dedi.

SPEKÜLASYONLARA KULAK ASMAYIN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cuma günü açıklanacak müjdeye ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.