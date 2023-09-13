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13 Eylül 2023 Çarşamba 07:29:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 07:29:00

Tarih yüzüne çıkarılıyor

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Muğla Gökova Körfezi'ne hakim konumda güçlü surlarla çevrelenmiş, Kedrai antik kentindeki tiyatro ve kilise gün yüzüne çıkarılıyor.

Muğla Gökova Körfezi'ne hakim konumda güçlü surlarla çevrelenmiş, Kedrai antik kentindeki tiyatro ve kilise gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı ekibi, Sedir Adası'na ulaşmak için Marmaris-Gökova karayolunun 20. kilometresinden Çamlı Mahallesi'ndeki iskeleye geliyor.

Buradan teknelere binen ekip, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından antik kente ulaşıyor. Muğla'da Apollon Tapınağı, tiyatro ve mezarlık kalıntılarının bulunduğu adadaki Kedrai antik kentine teknelerle ulaşan kazı ekibi, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarıyor.

Etiketler : Tarih yüzüne çıkarılıyor Muğla Gökova Körfezi' Kedrai antik kenti
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