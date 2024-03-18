Tarih yazan askeri birlik: 19. Tümen

Bilinmeyen, adı duyulmamış, yedekte bekletilen bir kuvvet: 19. Tümen...

Mustafa Kemal'in "Size ölmeyi emrediyorum" dediği askerlerin destan yazdığı birlik...

İşte bu mücadelenin ateşi Çanakkale'nin Eceabat'a bağlı Bigalı köyünde yakıldı.

Mustafa Kemal 25 Şubat tarihinde 57. Alayla birlikte Tekirdağ'dan önce Eceabat'a geldi. 18 Mart Zaferi'nin ardından 5. Ordu kuruldu ve 5. Ordunun 19. Tümene yani Atatürk'ün tümenine verdiği görev ise ordu yedeği.

MUSTAFA KEMAL KOMUTASINDAKİ BİRLİK SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ



O dönemde Mustafa Kemal Paşa, Sofya askeri ataşesiydi, ancak muhabere sahasında görev istedi. 19'uncu tümen komutanı olarak Çanakkale'ye atandı.

Yarbay Mustafa Kemal, bölgeyi iyi tanıyordu, karargahın Bigalı köyü'nde kurulmasını istedi. Adını tarihe "kahraman birlik" olarak yazdıracak birliği bizzat eğitti. Tatbikatlar yaptırdı, harp oyunları düzenledi.

Ordunun idaresi Alman subaylara verilmişti. Aralarında Mustafa Kemal'in de olduğu Türk komutanlar, savunma planlarını anlatıyor ancak yetki alamıyordu.

25 Nisan 1915'te ise Bigalı köyü'nde top seslerinin duyulmasıyla her şey değişti.

Sorumluluk alan Yarbay Mustafa Kemal harekete geçti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürü İsmail Sabah, "Boğaz tarafından gelen seslere alışık olan Mustafa Kemal Bey, bu sefer gelen seslerin aksi bir yönden yani Arıburnu'ndan geldiğini işitince bir gariplik olduğunu fark eder ve hemen tümeninin hazırlık derecesini arttırır. 57. Alayı buradan alarak Çanakkale Destanı'nı yazacağı Arıburnu Muhabere sahasına doğru harekete geçerler" dedi.

27. ALAY'IN DİRENİŞİ MUSTAFA KEMAL'İN SAVUNMA PLANINA ZAMAN KAZANDIRDI



261 rakımlı tepeye ulaşmak güçtü. 57. alayı güzergah üzerinde dinlendiren Mustafa Kemal, yola bir tabur askerle devam etti. Karşısına çıkan 27. alayın anzak taarruzuna direnemediğini gördü. Cephanesi biten askere "süngü tak" emrini verdi.

İsmail Sabah ilerleyişin durdurulmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Cephanemiz bittiyse süngünüz var diyerek askerlere süngü taktırıp yere yatırır ve Mustafa Kemal bu an için "kazandığımız an"dır der. 27. Alayın peşinden gelen Anzak askerleri Türk askerinin yere yattığını görünce onlar da yere yatar. İlerleyiş ilk defa böylece durdurulmuş olur."

"TAARRUZU DEĞİL ÖLMEYİ EMREDİYORUM"



Bu direniş, Mustafa Kemal önderliğindeki 57. Alay'a zaman kazandırdı. Düşman vatan toprağını çiğniyordu, şehadet nefes kadar yakındı. Mustafa Kemal, Türk harp tarihine geçen emrini bu noktada verdi.

"BEN SİZE TAARRUZU DEĞİL ÖLMEYİ EMREDİYORUM."



Anzak kuvvetleri sayıca üstündü. Mehmetçik ise Mustafa Kemal'in deyimiyle tevekkül içindeydi.

Bombasırtı mevkinde karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metreye kadar düştü. Askerler birbirlerinin seslerini duyabilecek kadar yakın mevzilerde çarpıştı. Ölüm muhakkaktı ama Mehmetçik'in de gözü karaydı. Birinci siperdekiler düştükçe ikinci siperdekiler yıldırım hızıyla onların yerine koşturdu. Çanakkale muhaberelerini kazandıran işte bu milli ruh oldu.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"



Anafartalar'da kazanılan büyük zafer, düşman kuvvetlerinin sonunu hazırladı. Düşman askerleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Ve bir kez daha Çanakkale'nin geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterildi.