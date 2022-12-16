Tarih verildi, kar geliyor

Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor. Türkiye batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların aralık ayı sonu itibarı ile başlaması bekleniyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte haberimizin detayları ve 16 Aralık Cuma il il güncel hava durumu raporu...

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt, şunları söyledi:

2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı.

"Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti.

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İkinci tahmininin gecikmeli olarak gerçekleşeceğini belirten Bozyurt, şöyle devam etti:

İkinci tahminim ise birazcık sapmaya uğradı. Bir kaç gün gecikmeli olarak gerçekleşecek. 18 Aralık'ta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen bir sistem var. Eğer yine bir blokaj olmazsa, engel çıkmazsa 18 Aralık'tan itibaren kuzey ve batı bölgelerden yurdumuza giriş yapacak. 18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak.

Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez.

"İSTANBUL'A İLK KAR 18 ARALIK'TAN SONRA DÜŞEBİLİR"

"Artık kuraklık bitiyor" diyen iklim uzmanı Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor. 18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ASIL KAR YAĞIŞI 20 OCAK'TAN SONRA"

Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, tahminlerini şöyle noktaladı:

Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz."

"Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.

16 ARALIK CUMA İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık