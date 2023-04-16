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Tarih belli oldu! Togg dünyaya ne zaman açılacak?
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16 Nisan 2023 Pazar 17:38:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 17:38:00

Tarih belli oldu! Togg dünyaya ne zaman açılacak?

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Türkiye'nin Otomobili Togg, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Tarih netleşti. Yerli ve milli Togg, 2024 yılı itibarıyla Avrupa'ya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Togg, dünya pazarına açılıyor. Türkiye'nin otomobili 2024 yılı itibarıyla Avrupa'ya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Ön sipariş döneminde yoğun ilgi gördü. İç pazarda çok beğenildi, tam not aldı.

Togg'un dışa açılım planlamasındaki öncelikli hedefi Avrupa piyasasında söz sahibi konuma gelmek.

Şirket, yaygın bir şarj alt yapı sistemi kurarak ; küresel elektrikli otomobil pazarına 2024 yılında girmeyi hedefliyor.

Yol haritasına göre 'T10X' modeli; ilk etapta dev markalarla rekabet edecek şekilde piyasaya sokulacak.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ 2025'TEN İTİBAREN VİTES YÜKSELTECEK

Genişleme politikası ülke ülke olacak. Yerli otomobil Togg'un zamanla kıtanın tamamında satılması öngörülüyor.

Arından küresel potansiyeller belirlenecek. Dünyaya açılma süreci fabrikanın üretim kapasitesi ile orantılı olarak yürütülecek.

Otoriteler elektrikli otomobilde kırılma yılı olarak 2025'i işaret ediyor. Togg işte bu tarihte vites yükseltecek. Yeni üretim kapasitesi ve modelleri ile piyasaya çıkacak.

Etiketler : togg dünya pazarı T10X
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