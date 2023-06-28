Tarih avcısı Japon Kırıkkale'de

Japon arkeolog başkanlığındaki ekip, Kırıkkale'de binlerce yıllık tarihi, Hitit dönemini gün yüzüne çıkartıyor.



Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Japonyalı arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığında Büklükale'de 14 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor. Arkeolojik kazılar, şehrin Asur ticaret kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını gösteriyor.

26 Nisan'da başlayan kazı çalışmaları 24 Haziran günü son buldu. Japon Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, "Hitit İmparatorluğu çağına ait bir tane oda bulduk. Bu odada ocak tespit edilmedi. Buradaki sur duvarı, genç demir çağı büyük ihtimalle Kimmerlere ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.