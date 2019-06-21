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21 Haziran 2019 15:45 | Cuma

Tapu Tahsis Belgesi nedir? Tapu Tahsis Belgesi nasıl alınır?

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım yüz binlerce İstanbulluya tapu müjdesi verdi. Binali Yıldırım, "Tapu tahsis belgesi elinde bulunan mülkiyeti hazineye ait yerlerin tapuları ile ilgili çalışma yapacağız. Hazineden belediyeye devralınacak, belediye uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine bunları verecek, tapularda hemen verilecek, 30 yıllık çile sona erecek." dedi. Bu açıklamaların ardından Tapu Tahsis Belgesi nedir? Tapu Tahsis Belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Tapu Tahsis Belgesi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

Tapu Tahsis Belgesi nedir? Tapu Tahsis Belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız." dedi. Tapu Tahsis Belgesi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte, Tapu Tahsis Belgesi'nin tüm detayları... 

TAPU TAHSİS BELGESİ NEDİR? 
Tapu tahsis belgesi; Türk Medeni Kanunu’nun eşya hukukunu düzenleyen hükümlerinde düzenlenen bir kurum veya hak değildir. Bu düzenleme 1984 tarihli 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ve alt düzenlemeleri ile hukuk dünyamıza girmiştir.

Tapu tahsis belgesi, imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; Hazine, belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanun ile belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan “şahsi hak” içeren bir belgedir. 

TAPU TAHSİS BELGESİ NASIL ALINIR?
İmar ve gecekondu mevzuatı dahilinde tapu tahsis belgeleri belediyeler ve il özel idareleri tarafından verilir. Yapıların tahsisi belirli şartlara tabiidir. Tahsis belgesi tapu senedi yerine geçmez ve mülkiyet hakkı olarak değerlendirilmez. Ön tapu belgesi olarak da tanımlanabilecek tahsis belgesi ile kamu arazilerinin ıslah planları uygulanıncaya kadar kaçak yapı sahiplerine güvence verilir.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TAPU MÜJDESİ


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, yıllardır, İstanbul da kangren olmuş hazine arsaları üzerinde yaşayan yüz binlerce kişiye Binali Yıldırım'dan çözüm müjdesi geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız.

Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşehrilerimiz için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile birlikte ceza miktarlarını da bina maliyetinin yüzde 5-10'una çekeceğiz. Böylece hemşehrilerimizin tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezaları da sorun olmaktan çıkacaktır."

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