Türkiye'nin barışçıl rolüne vurgu: Gazze'de ateşkes için tam destek

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Türkiye'nin uluslararası anlaşmazlıklara barışçıl çözümlerin bulunması konusundaki gayretlerini desteklediklerini belirterek, "Gazzelilerin zararına olan durumlar için acil ateşkes çağrısına biz de destek sunuyoruz. Ayrıca insani yardımların da engelsiz bir şekilde ulaşması konusunu destekliyoruz." dedi.

Hassan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de mükemmel karşılandığını kaydeden Hassan, bu konuda Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Tanzanya'nın iki ülke arasındaki faydalı ilişkileri geliştirme taahhüdünü yinelediğini belirten Hassan, "Türkiye, gerçekten de çok değerli bir ortaktır ve benim buraya yaptığım ziyaret bu ortaklığı ne kadar değerli gördüğümüzü teyit etmektedir. İkili görüşmemizde çok büyük memnuniyetle farklı sektörlerdeki kaydedilen ilerlemeye değindik." dedi.

Hassan, Başkan Erdoğan'la iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik işbirliğini, özellikle de üretim ve sosyal sektörlerdeki işbirliğini artırmaya değindiklerini söyledi.

Bu ilişkilerle iki ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacaklarının altını çizen Hassan, "İkili işbirliği açısından ben Türkiye'ye teşekkürlerimi ilettim. Kalkınma desteğinden dolayı ve ülkemizdeki eğitim ve sağlık sektörlerine olan desteklerinden dolayı teşekkür ettim. Özellikle de altyapıya ve beşeri sermayenin gelişmesine yönelik kritik desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ziyaretinde 6 mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Hassan, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki uzmanlık ve bilgi, Tanzanya'ya şu anda aktarılıyor ve bunlara bizim en önemli projelerimiz de dahil. Bu projeler arasında demir yolları projesi var, standart aralıklı demir yolları projesi var ve Tanzanya'nın da bu projelerin başarılmasına yönelik desteğini yineledim ve bunların da gerçekleştirilmesiyle birlikte kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bakanlarımız ve uzmanlar ile ekiplerimiz bir araya gelerek çerçeve oluşturacaklar ve üzerinde hemfikir olunan işbirliği alanlarındaki çerçeveyi ortaya koyacaklar."

"TÜRKİYE'NİN BARIŞÇIL ÇÖZÜMLERİN BULUNMASI KONUSUNDAKİ GAYRETLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Tanzanya'nın Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağını kaydeden Hassan, ticaret ve yatırım alanındaki işbirliği konusunda Türkiye'nin özel sektör ve aktörleriyle iletişim kurmayı öngördüklerini dile getirdi.

Hassan, yarın İstanbul'da bir toplantı yapacaklarını ve 3 ana mesaja odaklanacaklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki yatırımcıların ve işletmelerin ülkemize yaptığı önemli yatırımlar. İkincisi Tanzanya'daki işletmelerin yapabileceği yatırımları, sunabileceği stratejik piyasa pozisyonu ve stratejik pazar fırsatlarını, Türkiye'deki firmaların bizlerle daha çok iş yapabilmesi için tekrar vurgulayacağız." ifadelerini kullandı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, ulaştırma, mavi ekonomi, imalat, tarım ve turizm alanlarında görüşmeler yapılacağını aktardı.

Başkan Erdoğan ile önemli bölgesel ve küresel hususlarda da görüş alışverişi yaptıklarını kaydeden Hassan, "Tanzanya, Türkiye'nin uluslararası anlaşmazlıklara barışçıl çözümlerin bulunması konusundaki gayretlerini desteklemektedir. Gazzelilerin zararına olan durumlar için acil ateşkes çağrısına biz de destek sunuyoruz. Ayrıca insani yardımların da engelsiz bir şekilde ulaşması konusunu destekliyoruz." diye konuştu.

Hassan, Tanzanya'da yoğun yağışlardan dolayı okul çağındaki 8 çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle Başkan Erdoğan'ın kendisine ilettiği başsağlığı dilekleri için de teşekkür etti.

Başkan Erdoğan ile çok verimli görüşmeler yaptıklarını, önemli sonuçlara vardıklarını vurgulayan Hassan, "Eminim ki ortak gayretlerimizle Tanzanya ve Türkiye, güçlü ve etkili ortaklığına ortak değerler temelinde devam edecektir." dedi.

Hassan, Başkan Erdoğan'ı da Tanzanya'ya davet etti.