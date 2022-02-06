Tansu Çiller'in avukatından yeni parti açıklaması

Tansu Çiller'in avukatından yeni parti iddialarına yanıt
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in yeni parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı.
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