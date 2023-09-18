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18 Eylül 2023 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 19:08:00

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'nda

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TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Etiketler : sezgin tanrıkulu fezleke dokunulmazlık
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