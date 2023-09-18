18 Eylül 2023 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 19:08:00
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'nda
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
- TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'nda
- Bakan Kacır: Katma değerli üretim ve girişimciliğin adresi Türkiye olacak
- IKBY'de havaalanına İHA ile saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
- Türkiye, Afganistan'a yardım malzemesi gönderdi
- CHP'li İBB pes dedirtti! Arızaları gideremediler, duvar ördüler
- Bodrum'da yine isale hattı patladı... Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti