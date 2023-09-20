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20 Eylül 2023 Çarşamba 15:34:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 15:34:00

Tanrıkulu'na terör örgütü PKK sahip çıktı!

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Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında, skandal açıklamalarda bulunan CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'na destek terör örgütü PKK'dan geldi. Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'na muhalefetin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında skandal sözler sarf eden CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.

Tanrıkulu'nun tepki çeken ifadelerine soruşturma başlatılırken, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri Sezgin Tanrıkulu İftira Muhalefet çağrısı
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