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25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:19:00

Tanju Özcan'dan partiyi karıştıracak savunma

Kaynak: AA

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CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) yaptığı sözlü savunmada çok konuşulacak ifadelerde bulundu. CHP'ye bir makam, mevki sahibi olmak için gelmediğini vurgulayan Özcan, "Partiye 'gel seni milletvekili, belediye başkanı yapalım' denilerek, davetle gelenlerden değilim." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sözlü savunmada bulundu.

Özcan, "parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" nedeniyle 13 Haziran günü Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) oy birliğiyle aldığı kararla, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

Daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, bugün toplanan YDK'de ise sözlü savunmada bulundu.

Genel Merkez'den ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Özcan, daha önce yazılı savunma verdiği YDK'ye bugün de sözlü savunma yaptığını söyledi.

YDK'nin adil bir karar vereceğine inandığını belirten Özcan, "İçerde de ifade ettim, ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi iradem ile 'ülkeme, partime ne katabilirim' diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni milletvekili, belediye başkanı yapalım' denilerek, davetle gelenlerden değilim." dedi.

CHP'ye bir makam, mevki sahibi olmak için de gelmediğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

Etiketler : Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan YDK MYK
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