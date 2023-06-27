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27 Haziran 2023 Salı 09:03:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 09:03:00

Tanju Özcan Tunç Soyer'in sözlerine ateş püskürdü! İzmir'i çantada keklik görmeyin

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine sosyal medyadan ateş püsküren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurduğu için CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine de çıkıştı.

"TABANIN SESİNİ DUYUN"

Paylaşımında, "Sayın Tunç Soyer, Genel Başkanın yerel seçime kadar kalmasını neden doğru buluyorsunuz? Mantıklı bir cevabı var mı? Koltuk bu kadar mı cazip geldi?" sorusunu yönelten Özcan, şu sözleri kaydetti:

"Tabi şu anlam çıkıyor, güvenli liman yerel seçim, sen de diyorsun ki 'ben de gemimi güvenli limana çekeyim.' İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun... Taban değişim derken 'tepeden tırnağa' diyor. Genel Başkan kalsın demiyor. Tersine değişim Genel Başkan'dan başlasın diyor!"

TUNÇ SOYER'İN KILIÇDAROĞLU HAKKINDAKİ SÖZLERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz gün, Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusunu şu ifadelerle cevap vermişti:

Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu
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