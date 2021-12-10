'Tanıdık', PKK pususuna çekti

Aynı zamanda HDP Gençlik Meclisi üyesi olan Mehmet Miraç Dinç, saklandığı evde yakalandı. O evin, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'a ait olduğu belirlendi.

Polisin uzun süredir takip ettiği 'Miraz' kod adlı Dinç'in, HDP'li Nuran İmir, Dirayet Dilan Taşdemir ve Hasan Özgüneş ile de fotoğrafları ortaya çıktı.

Şırnak Cizre'de PKK tarafından katledilen AK Parti Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven cinayetinde, yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahir Güven'e tanıdığı birinden telefon geldi. Güven'e, terör örgütünün yuvalandığı ve güvenlik kameralarının bile bulunmadığı bir cadde adres olarak verildi. Verilen adrese giden Güven, kurulan hain pusuda katledildi. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı, HDP Gençlik Meclisi Üyesi Mehmet Miraç Dinç, Abdullah Kaçmaz ve Sümeyye Gök'ün sorgusu sürüyor.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU

Kentte birçok yasadışı eylemin örgütleyicisi olduğu şüphesiyle takip edilen Dinç, HDP'li vekilin aile apartmanında gözaltına alındı. Gözaltındaki Dinç'in, Miraz kod adını kullandığı, PKK'nın kadro olarak görevlendirildiği belirtildi. Sümeyye Gök'ün ise örgütün kadın yapılanması olan TJA içinde sorumlu olduğu belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili şüpheli Emin Kalkan tutuklandı. Gözaltındaki üç şüphelinin ise sorgusu sürüyor.