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21 Şubat 2023 Salı 11:19:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 11:19:00

Taner Savut'tan acı haber! Ağabeyi yüzüğünden teşhis etti

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı Rönesans Rezidans'da Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken, aynı otelde olduğu bilinen Sportif Direktör Taner Savut için de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyordu.

Yapılan arama çalışmalarında Savut'a benzeyen bir cenazenin Adana'da olduğu belirlenince ağabeyinden DNA örneği alınmıştı. ağabeyinin yüzüğünden teşhis ettiği öne sürülürken, eski milli futbolcu Gökhan Zan ile Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Adana Demirspor kulübü acı haberi duyurdu.

Yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede bulunan ve depremzedelere yardımcı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taner Savut için acı haberi verdi. Zan kişisel hesabından Taner Savut'un fotoğrafını paylaşarak "Başımız sağ olsun" notunu düştü.

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu da sosyal medya hesabından Taner Savut'a dair bir paylaşımda bulunurken, paylaşımına "Rabbim ailene sabırlar versin, mekanın cenne olsun Taner abi..." notunu düştü.

Adana Demirspor Kulübü, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Etiketler : Christian Atsu Adana Demirspor Kulübü Taner Savut

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