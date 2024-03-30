Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek "Belediye bunu görmüyor mu?" diye paylaşımda bulundu. Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, "İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera, böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiçbir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış" diyerek sosyal medyadan isyan etti.

Karadağlı'nın açıklamalarına cevap veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Muhittin Böcek, söz konusu binanın belediyeye değil Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu söyledi.

BÖCEK OKUDUĞUNU ANLAMADI

Oysa protokolde, "Taşınmazda, iş bu protokol süresince meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları taşınmaz maliki tarafından, basit ve kullanıcıların isteğine bağlı tadil ve tamirat masrafları ise DÖSİMM tarafından karşılanacaktır" maddesi bulunuyor. Karadağlı ise, "Biz orada sadece kiracıyız. Protokoldeki maddemize göre; binanın dış cephesi bakım, onarım ve tamir masrafları belediyeye ait. Sayın Başkan protokolü dikkatli okuyun" dedi.

KARADAĞLI: BİNADA ONARIM BELEDİYEYE AİT

Karadağlı ise sosyal medyadan verdiği belgeli cevapta protokol maddesini okudu: "İş bu protokol süresince meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları taşınmaz maliki tarafından, basit ve kullanıcıların isteğine bağlı bakım, onarım, tadil ve tamirat masraflar ise DÖSİMM tarafından karşılanacaktır. Yani musluk bozuldu içeride küçük tadilatlar onlar bize ait. Tekrar ediyorum biz Devlet Tiyatroları Opera ve Bale, Kültür Merkezi'nde sadece kiracıyız. Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait."