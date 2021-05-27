Türkiye rahatlardı! Kapanma etkisi

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27 Mayıs 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 08:30:00

Tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları hızla indi

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Nisanda yeni bir dalgayla karşılaşan Türkiye, kemerleri sıktı, yaklaşık 1 ayda vakaları 4'te 1'e indirdi. Risk haritasında bazı iller binlere dayanırken, tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları hızla indi. Ortalaması 200'ün üzerinde olan il kalmadı.

Türkiye'de vakaların pik yaptığı nisanda vakalar 40 bine, can kaybı ise 400'e dayandı. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma öncesi kırmızı olan risk haritasında (24-30 NİSAN) İstanbul (532.02), Kırklareli (498.7), Tekirdağ (489.89), Çanakkale (439.11) ve Kocaeli (437.65) en çok vaka görülen iller oldu. En az vaka görülen 5 il ise Şırnak (46.12), Şanlıurfa (70.25), Mardin (76.4), Siirt (79.14) ve Van (90.75) olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte 3 büyükşehir de zirve yaptı; İstanbul'da vakalar 532.02, Ankara'da 361.52, İzmir'de 223.34 oldu.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI

Tam kapanma kararının ardından tüm ülkede risk haritası yavaş yavaş sarıya dönmeye başladı. 17 günlük tam kapanmanın başladığı hafta vaka haritasında (1-7 MAYIS); İstanbul (359.99), Kastamonu (340.08), Tekirdağ (318.48), Zonguldak (309.37) ve Erzurum (303.58) en çok vaka görülen iller oldu. Şırnak (36.08), Adana (61.41), Mardin (62.36), Şanlıurfa (66.89) ve Van (71.95) ise en az vakanın görüldüğü iller olarak kayıtlara geçti. İstanbul, geçen haftaya oranla 359.99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük düşüş kaydetti. Ankara (247.68) ve İzmir'de de (161.92) gerileme kaydedildi.

TÜRKİYE RAHATLADI

17 Mayıs'ta sona eren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar kontrollü normalleşme sürecine girildi. Aşılamanın da etkisiyle 15-21 Mayıs risk haritası umut verdi, Türkiye mavileşmeye başladı. Vakalar da 9 bin altı, can kayıplarında ise 100'lü rakamlar görüldü. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller Gümüşhane (163.72), Erzurum (151.40), Bolu (139.14), Kütahya (134.91) ve Kars (134.77) oldu. En az vaka ise Osmaniye (15.68), Hatay (16.69), Adana (18.90), Aydın (31.10) ve Mersin'de (33.55) kaydedildi. İstanbul'da vakalar 123.88'e, Ankara'da 123.02'ye, İzmir'de ise 100'ün altına inerek 72.75'e geriledi. 20'nin altına inerek rengini kırmızıdan maviye çeviren 3 il ise Adana (18.90), Hatay (16.69), Osmaniye (15.68) oldu.

VAKA 9 BİNİN ALTINDA

Türkiye'de dün 221 bin 214 test yapıldı, 8738 kişinin testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 681, ağır hasta sayısı, 1561 iyileşen hasta sayısı ise 12 205 oldu. 166 kişi ise hayatını kaybetti.

MAYISTA VAKALAR DÜŞMEYE BAŞLADI, NEFES ALDIK

Etiketler : korona tam kapatma salgın hastalık pandemi
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