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01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:10:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:10:00

Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Bakan Koca yanıtladı

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“Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak?” sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dengeli ama pratik hayatı zorlamayacak kontrollü geçiş” olacağı yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "tam kapanmayla birlikte insanların teması minimalize edilerek, kalabalık ortamların oluşması önlenerek, vaka sayısının olması gereken düzeye inmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 binin altı gibi bir hedeften söz ettiler. Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum. Şimdiden 30 binli rakamlara inmeye başladı. Bu hedefe ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre Bakan Koca, Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? sorusuna "Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

YAZ DÖNEMİNDE 18 YAŞ ÜSTÜNE AŞI

Bakan Koca, yaz aylarıyla ilgili olarak da "Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum. Hem tedbirler hem yaygın aşılama birlikte olacak." dedi.

Etiketler : tam kapanma koronavirüs fahrettin koca tam açılma
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